Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0279 --Polizei stellt falschen Polizisten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Buchenstraße Zeit: 04.05.2023, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter gaben sich am Donnerstagmorgen in Schwachhausen gegenüber einem 75-Jährigen am Telefon als Polizisten aus. Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später einen 47 Jahre alten Verdächtigen und nahmen ihn fest.

Die Trickbetrüger meldeten sich telefonisch gegen 09:00 Uhr bei dem 75-Jährigen in der Buchenstraße und gaben sich als Polizisten aus. Sie behaupteten, es gäbe Betrüger in der Bank des Seniors und er müsse deshalb zur Sicherheit Geld an die vermeintlichen Polizisten übergeben. Der 75-Jährige gab vor, zur Bank zu gehen und das Geld abzuheben. Stattdessen alarmierte er jedoch die Polizei. Nach Rücksprache wurde mit den Betrügern ein Übergabeort bei einem Supermarkt in Schwachhausen vereinbart. Der Senior fuhr mit seinem Auto auf den Parkplatz und wartete, während Zivilpolizisten die Situation im Auge behielten. Als der 47 Jahre alte Mann sich näherte und an die Scheiben klopfte, um das Geld abzuholen, klickten für ihn die Handschellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell