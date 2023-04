Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von 54 Flaschen Shampoo misslingt

Bielefeld (ots)

Eine Zeugin überführte am Samstag, 22.04.2023, einen polizeibekannten Ladendieb bei dem Diebstahl unzähliger Shampoo-Flaschen aus einem Discounter.

Gegen 14:55 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Discountmarktes an der Werner-Bock-Straße einen Mann, der in einem Einkaufswagen mit einem Rucksack und einer Plastiktüte an ein Regal heranschob. Er begann, Rucksack und Tüte mit Shampoo Flaschen zu befüllen. Nachdem er ohne zu bezahlen den Markt verlassen hatte, sprach die Zeugin ihn an und benachrichtigte die Polizei.

Die Beamten stellten bei dem 27-jährigen polizeibekannten Gütersloher das Diebesgut von 54 Shampoo Flaschen, 2 Flaschen Cola und drei Brötchen im Wert von circa 263 Euro sicher und nahmen ihn vorläufig fest.

Kriminalbeamte führten den 27-Jährigen dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

