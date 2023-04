Polizei Bielefeld

POL-BI: Der Countdown zur Fahrradregistrierung läuft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-

Morgen, am Dienstag, den 25. April 2023, in der Zeit von 16:00 bis 18:30 Uhr findet die Auftaktveranstaltung auf dem Rathausplatz statt.

Sollten Sie Interesse daran haben Ihr Rad registrieren zu lassen, drucken Sie sich die Anlage aus und bringen Sie diese ausgefüllt sowie ihren Personalausweis, Ihr Fahrrad und optional den dazugehörigen Eigentumsnachweis zu der jeweiligen Registrierungsaktion mit.

Im Anschluss an die erfolgreiche Überprüfung und Registrierung Ihrer Daten erhalten Sie einen individuellen Aufkleber in Form eines kleinen Nummernschildes, dessen Design optisch an die EU KFZ-Kennzeichennorm angelehnt ist.

Dieser Aufkleber erleichtert es zukünftig der Polizei und auch dem Ordnungsamt Bielefeld, bei Auffindung von registrierten Fahrrädern, die Eigentümer festzustellen.

Weitere Registrierungen finden

am Samstag, 29.04.2023, von 11:00 bis 15:00 Uhr am Rathausplatz, am Donnerstag, 04.05.2023, von 16:00 bis 20:00 Uhr am Brackweder Rathaus und am Donnerstag, 11.05.2023,von 13:00 bis 18:00 Uhr am Kesselbrink - Cargobike Roadshow - Amt für Verkehr statt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell