Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall beim Überholen im Kreisverkehr

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - In dem Kreisverkehr Detmolder Straße, Oerlinghauser Straße und Obere Hillegosser Straße sind am Sonntagmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Dabei wurde ein Rennradfahrer schwer verletzt.

Gegen 12:50 Uhr fuhr ein 64-jähriger Bielefelder von der Oerlinghauser Straße aus in den Kreisverkehr. Er beabsichtigte, den Kreisel an der Obere Hillegosser Straße zu verlassen und wollte zuvor noch einen Pedelecfahrer überholen. Dazu fuhr er links an dem 56-jährigen Bielefelder und seinem Pedelec vorbei.

Nach eigenen Angaben soll der 64-Jährige mit dem Vorderrad an eine Fahrbahnerhöhung geraten sein und dadurch die Kontrolle über sein Rennrad verloren haben. Das Rennrad stieß gegen den Hinterreifen des Pedelecs, wobei der Rennradfahrer stürzte.

Rettungssanitäter fuhren den schwer verletzten 64-Jährigen in ein Bielefelder Krankenhaus. An den Rädern waren keine Beschädigungen erkennbar.

