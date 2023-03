Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 25-Jähriger greift Polizeikräfte an und leistet Widerstand

Einlieferung in Fachklinik

Groß-Gerau (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann hat am Samstagmittag (04.03.) im Zuge eines Polizeieinsatzes die eingesetzte Streife angegriffen und bei anschließenden Widerstandshandlungen einen Beamten im Gesicht verletzt. Nach seiner Festnahme wurde er in eine Fachklinik eingeliefert.

Gegen 12 Uhr wurde die Streife in die Schützenstraße gerufen, da sich der 25 Jahre alte Mann in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden schien. Bei Eintreffen der Polizei griff der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, unmittelbar das Streifenteam an. Im Zuge der anschließenden Auseinandersetzung verletzte er einen Polizisten durch einen Schlag ins Gesicht. Schließlich konnte er überwältigt und festgenommen werden. Im Anschluss musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde aufgrund seines psychischen Zustands dann in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn erstatteten die Polizeikräfte Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Widerstands.

Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

