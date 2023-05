POL-HB: Nr.: 0286 --Auseinandersetzung zwischen Bekannten

Polizei Bremen

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Steinhäuserstraße Zeit: 08.05.2023, 21:15 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt griffen am Montagabend ein 36-jähriger Mann und eine 22 Jahre alte Frau einen 36-Jährigen auf der Straße an. Dabei verletzte das Duo den anderen so schwer, dass er in einer Klinik behandelt werden musste.

Gegen 21:15 Uhr trafen die beiden bekannten Männer in der Steinhäuserstraße aufeinander. Zunächst beleidigte der 36-jährige Tatverdächtige sein Gegenüber und schlug ihm anschließend mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden und sie fielen zu Boden. Die 22-jährige Freundin des Angreifers trat dem 36-Jährigen zweimal ins Gesicht, der daraufhin bewusstlos wurde. Anschließend packte der Attackierende ihn und schlug den Hinterkopf mehrmals auf den Boden. Erst als zwei unbekannte Passanten dazwischen gingen, ließ er von ihm ab und er und seine Freundin flüchteten in unbekannte Richtung. Der Verletzte musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung des Tatverdächtigen wurde durchsucht, dabei wurden Beweise sichergestellt. Das Duo stellte sich wenig später an einer Polizeiwache in Bremen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

