Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0290 --Zeugenaufruf nach Uhrenraub--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wilkenstraße/Bredestraße Zeit: 09.05.2023, 14:15 Uhr

Zwei Unbekannte raubten am frühen Dienstagnachmittag einen 44-Jährigen in der Bremer Altstadt aus und erbeuteten eine Rolex-Uhr. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:15 Uhr war der 44 Jahre alte Mann in der Innenstadt unterwegs als er an der Kreuzung Bredenstraße/ Ecke Wilkenstraße von zwei Männern überfallen wurde. Einer der beiden griff ihn von hinten an und riss an seinem Handgelenk. Der Mann wehrte sich, fiel danach auf den Boden. Dabei wurden seine Tasche und sein Smartphone beschädigt. Die Räuber ergatterten eine rosé-goldfarbene Rolex-Uhr mit dunklem Armband und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen.

Sie wurden zwischen 18 und 20 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben. Einer soll sehr dünn sein. Sie sollen zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß sein. Einer der beiden trug zur Tatzeit eine weiße Hose und eine schwarze Steppweste und hatte dunkle, kinnlange Haare.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell