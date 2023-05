Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0298--Mit Gullydeckel in Discounter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 14.05.23, 00.35 Uhr

Ein 25 Jahre alter Einbrecher zerstörte in der Nacht zu Sonntag mit einem Gullydeckel die Scheibe eines Discounters in Gröpelingen und stieg so ein. Er konnte noch im Einkaufsladen auf frischer Tat von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Der 25-Jährige warf den Gullydeckel in die Fensterfront des Einkaufsmarktes an der Gröpelinger Heerstraße und gelangte so in die Filiale. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Eindringling und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte der Polizei Bremen trafen schnell ein und konnten einen Verdächtigen im Discounter an den Kassen stellen, wo er bereits einen Karton mit Zigaretten zum Abtransport bereitgestellt hatte.

Der 25 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Rufen Sie über 110 (kostenlos) die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen, abgelaufene Alarmanlagen (wie in diesem Fall richtigerweise geschehen) oder Hilferufe wahrnehmen. Mehr Tipp unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell