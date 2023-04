Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstellen mit Schwerpunkt Schulweg, Fahrraddiebstahl (Fundrad festgestellt) und Verkehrskontrollen am Germansberg

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen überwachten Beamte der Polizei in Speyer den Schulweg an der Siedlungsschule in Speyer-Nord. Hier kam es insgesamt zu vier Verstößen: 2x Gurt (1x Erwachsene, 1x Kind), 1x Ladung (ungesicherter Hund auf dem Beifahrersitz) und 1x Warnweste nicht mitgeführt.

Weiterhin kontrollierten die eingesetzten Beamten mehrere Fahrräder im Bereich Hauptbahnhof in Speyer. Hier wurde ein hochwertiges Herrenrad präventiv sichergestellt, da es nicht gegen die Wegnahme gesichert war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um das abgebildete Zündapp Trekkingrad in schwarz. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung zu setzen. Eine Aushändigung ist bei Vorlage eines Eigentumsnachweises möglich.

Aus aktuellem Anlass, gibt die Polizei erneut den Hinweis:

Schützen Sie ihr Fahrrad vor Diebstahl!

-Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Diese sollten groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer oder Laternenpfahl. Dünne Ketten-, Bügel-, oder Kabelschlösser dagegen, lassen sich leicht mit einfachen Hilfsmitteln oder Werkzeugen wie Kombizange oder Seitenschneider "knacken". Speichenschlösser sind als Diebstahl-Schutz ebenfalls nicht ausreichend. Sie sollten Ihr Rad nur dann damit sichern, wenn Sie das abgestellte Fahrrad noch im Blickfeld haben, zum Beispiel, wenn Sie kurz zum Bäcker gehen.

Weitere Informationen unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Aufgrund aktuellen Beschwerden im Bereich "Am Germansberg" wurden dort anschließend Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei kam es zu insgesamt 14 Verstößen: 7x Handy, 4x Gurt, 3x nicht mitgeführte Urkunden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell