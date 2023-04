Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schaden verursacht und geflüchtet

Mutterstadt (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr vom Parkplatz einer Bank in der Oggersheimer Straße auf die Fahrbahn ein und missachtete dort einen bevorrechtigten Pkw einer 19-jährigen aus Maxdorf. Nach dem Zusammenstoß fuhr die 19-jährige rechts ran. In dieser Zeit entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit und fuhr in Richtung Ludwigshafener Straße davon. Leider konnte die Geschädigte weder Kennzeichen noch Fahrzeugtyp des flüchtenden Fahrzeuges erkennen. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

