POL-PDLU: (Frankenthal) - Verfolgungsfahrt endet in Frankenthal

Speyer (ots) - Am 26.04.2023 gegen 19:37 Uhr beobachte eine Zeugin einen Mann, der im Georg-Hufnagel-Weg an neun Fahrzeugen den Lack mit einem Schlüssel verkratzte. Abschließend entfernte sich der Mann in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Trotz sofortiger Absuche, konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor: ca. 35 Jahre, normale Figur, lange hellblonde Haare hinten ...

