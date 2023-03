Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 14:30 Uhr in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der "Bentheimer Straße" in Richtung Stadtmitte unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrrad zu Fall. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

