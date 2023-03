Osloß (ots) - Am Samstagnachmittag wurden mehrere Schüsse aus der Alten Bergstraße in Osloß gemeldet. Nachbarn hatten drei Personen gemeldet, von denen eine männliche Person auf der Straße mit einer Waffe in die Luft geschossen hat. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte die beschriebenen Personen an deren Wohnanschrift fest. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Gifhorn ...

