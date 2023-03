POL-GF: Schüsse in Osloß

Meine und Isenbüttel (ots) - In der Zeit von Dienstag bis Freitagvormittag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schunterweg in Meine ein. Sie entwendeten einen Geldbetrag, Schmuck sowie eine kleine transportable Musikbox. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde von Tätern versucht durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Marsbruchweg in Meine einzudringen. Anscheinend wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Zurück blieb eine Beschädigung am ...

