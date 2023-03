Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wohnungseinbrüche

Meine und Isenbüttel (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Freitagvormittag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Schunterweg in Meine ein. Sie entwendeten einen Geldbetrag, Schmuck sowie eine kleine transportable Musikbox.

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde von Tätern versucht durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Marsbruchweg in Meine einzudringen. Anscheinend wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Zurück blieb eine Beschädigung am Fenster.

In der Zeit von Montag bis Samstag drangen Täter durch ein Fenster eines unbewohnten Hauses im Ahornweg in Isenbüttel. Durch die Täter wurde diverser Schmuck entwendet. Während der Tatortaufnahme meldet sich ein weiterer Geschädigter aus der Nachbarschaft. Auch dieser meldete einen Einbruch in ein aktuell leerstehendes Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten auch dieses Haus. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell