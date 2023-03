Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Wohnhaus

Hagen (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hagen (Wittingen). Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Hauses, in diesem durchsuchten sie sämtliche Räume. Zudem wurde auch ein auf dem Grundstück befindlicher, als Werkstatt genutzter Nebenraum eines Carports aufgebrochen. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten außerdem fest, dass sich die Täter auch Zutritt in die Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück verschafft hatten. Der Tatzeitraum liegt zwischen 13:30 Uhr und 22:15 Uhr.

Die Ermittlungen hierzu führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Gesucht werden Zeugen und Hinweisgeber zu der Tat oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell