POL-GF: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Hagen (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hagen (Wittingen). Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Hauses, in diesem durchsuchten sie sämtliche Räume. Zudem wurde auch ein auf dem Grundstück befindlicher, als Werkstatt genutzter Nebenraum eines Carports aufgebrochen. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten außerdem fest, dass sich die Täter auch Zutritt in die Gartenhütte ...

