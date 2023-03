POL-EL: Meppen - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Sögel (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es in Sögel zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Hotels an der "Clemens-August-Straße" und entwendeten einen Tresor mitsamt Inhalt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr