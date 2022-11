POL-AA: Ostalbkreis: 41-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: 41-Jähriger im psychischen Ausnahmezustand

Am Donnerstagmorgen kurz vor 5.30 Uhr wurde bei der Polizei eine Person gemeldet, die in einem Wohnhaus in der Eichwaldstraße beharrlich die Nachtruhe störe und im Treppenhaus mit Steinen kegeln würde. Von der Polizei wurde der 41-jährige Störenfried angetroffen. Der Mann befand sich den Feststellungen zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er zum Eigen- und Fremdschutz in Polizeigewahrsam genommen und in der Folge einer Fachklinik zugeführt wurde.

Neuler: Von Straße abgekommen

Eine 25-jährige VW-Fahrerin befuhr am am Donnerstag gegen 8 Uhr die K 3234 zwischen Leinenfirst und Schönbergerhof, als sie in einer Kurve nach rechts von der Straße abkam. Der Unfallwagen streifte einen Baum und überschlug sich. Die Autofahrerin verletzte sich hierbei schwer, konnte sich jedoch noch selbst aus dem Unfallwagen befreien. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Spraitbach: Unfallflucht

Die Fahrerin eines silbernen Pkw Mercedes befuhr am Donnerstag gegen 8.30 Uhr die B 298 von Spraitbach in Richtung Geschwend. Am Ortsende von Spraitbach überholte sie einen vorausfahrenden VW Golf, der zu diesem Zeitpunkt links an einer wegen einer Baustelle aufgestellten Absperrbake vorbeifuhr. Die Mercedes-Fahrerin lenkte daraufhin auf die Gegenfahrspur, weshalb ein entgegenfahrender Lkw-Fahrer wiederum nach rechts ausweichen musste und dabei von der Straße abkam. Der Lkw-Fahrer beschädigte hierbei seinen Lkw sowie ein Verkehrszeichen. Die Unfallverursacherin als auch der Fahrer des VW Golf fuhren trotz des Unfalls weiter. Möglicherweise bemerkte diese das Unfallgeschehen nicht. Unfallzeugen als auch die beiden am Unfall beteiligten Autofahrer, sollten sich nun zur Klärung des Geschehens mit der Polizei in Spraitbach unter Tel. 07176/6562 in Verbindung setzen.

