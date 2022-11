Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Unfallfluchten, Porsche beschädigt und versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Gaildorf: Radfahrerin übersehen

Am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 76-jähriger VW-Fahrer die Lange Straße in Richtung Ottendorf. An der Kreuzung mit der Bühlstraße, übersah er eine vorfahrtsberechtigte 9-jährige Radfahrerin, welche auf der Bühlstraße in Richtung der Langen Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das 9-jährige Mädchen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Bühlertann: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen zwischen 06 Uhr und 06:30 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer einen Kreisel in der Lindenstraße und wollte dort wenden. Hierbei geriet er zu weit nach rechts und beschädigte eine dortige Steineinfassung. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schrozberg: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 19:45 Uhr und 06 Uhr in eine Pflegeeinrichtung im Spielbach einzubrechen. Hierzu öffnete er gewaltsam zwei Türen zum Gebäude ohne in der Folge etwas zu entwenden. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Porsche beschädigt

Zwischen Mittwoch dem 16.11.2022 um 19:30 Uhr und Mittwoch dem 23:11.2022 um 17 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Straße An den Hecken geparkten Porsche vermutlich mit einer unbekannten Flüssigkeit. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Zur Flügelau geparkten VW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell