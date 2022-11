Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Wohnhaus in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind am Montag, 07. November 2022, in Sandkrug in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten.

Zwischen 08:00 und 08:25 Uhr warfen Unbekannte in der Straße "Am Huntetal" eine Scheibe einer Tür ein und gelangten so in das Gebäude. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Höhe des Sachschadens wurde auf 300 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

