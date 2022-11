POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Erheblich alkoholisierter Pkw-Fahrer in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Montag, 07. November 2022, 14:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Cramerstraße leicht verletzt. Zur Unfallzeit fuhr eine 81-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen vom Parkstreifen der Cramerstraße an und wollte auf der Fahrbahn wenden, um in Richtung Stadtmitte zu gelangen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt ...

mehr