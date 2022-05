Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: wegen Verkehrsunfall Zugbetrieb der Kandertalbahn kurzzeitig eingestellt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 11.30 Uhr, drohte bei Binzen ein Pkw in das Gleisbett der Kandertalbahn zu Rutschen. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin kam von der Behelfsausfahrt der Autobahn und fuhr nach links auf die Landstraße 134 in Richtung Dreispitz auf. Dabei Übersah sie einen von Binzen kommenden 21-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser musste wohl eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte der 21-Jährige mit einem Verkehrszeichen und danach mit einem Bahnübergang-Signal. An diesem Signal kam der Pkw des 21-Jährigen in Schräglage zum Stehen und drohte in das Gleisbett abzurutschen. Die Feuerwehr sicherte den Pkw bis dieser vom Abschleppdienst geborgen werden konnte. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Gegen 14.00 Uhr konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden.

