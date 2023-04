POL-PDLU: Mann zerkratzt neun Fahrzeuge/ Zeugen gesucht

Römerberg (ots) - Im Zeitraum vom 25.04.2023, 18:00 Uhr bis 26.04.2023, 07:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Ziegelhütte. Sie scheiterten zunächst an der Haupteingangstür, gelangten aber über eine weitere Abschlusstür ins Innere des Kindergartens. Dort versuchten sie weitere Türen aufzuhebeln, was misslang. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es zu einem Sachschaden von ca. 3000 Euro. Während der Tatausführung naschten die ...

