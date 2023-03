Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Northeim - Neun Fahrzeuge betroffen

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße/Sohnreystraße, Sonntag, 12.03.2023

Northeim (Sc) - Sachbeschädigung an neun Pkw

Im Laufe des Sonntagmittags kam es im Stadtgebiet Northeim zu unterschiedlichen Sachbeschädigungen an insgesamt neun geparkten Fahrzeugen. Dabei wurde in der Breiten Straße sowie in der Sohnreystraße u.a. der Lack an mehreren Fahrzeugen zerkratzt und Dellen in die Karosserie getreten.

In diesem Zusammenhang konnte durch Zeugen ein 45-jähriger Northeimer dabei beobachtet werden, wie er in der Sohnreystraße gegen einen geparkten Pkw trat. Das Ergebnis war eine Delle in der Seitentür. Bei Eintreffen der herbeigerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Mann verbal sehr aggressiv und ging gegen die Beamten vor. Im weiteren Verlauf musste der 45-jährige zunächst zu Boden und anschließend zur Dienststelle in Northeim gebracht werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Ob der Mann auch für die anderen Sachbeschädigungen verantwortlich ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim unter der u.g. Telefonnummer entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell