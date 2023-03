POL-NOM: Verkehrsunfall mit Reh

Einbeck (ots) - (ho) 37586 Dassel, OT Markoldendorf Am 11.03.2023, zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht vermutlich im Bereich der Ortschaft Markoldendorf. Der 35-jährige Geschädigte war mit seinem Audi A4 in Grau zum besagten Zeitraum in der Ortschaft Markoldendorf unterwegs und machte diverse Besorgungen. Erst an seiner Wohnanschrift wurde die Beschädigung festgestellt und die Polizei informiert. Hinweise auf einen Verursacher liegen ...

