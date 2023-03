Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Lovescam" - Betrug mit der Liebe

Northeim (ots)

Landkreis Northeim, Sonntag, 12.03.2023

Northeim (Sc) - Betrug i.H.v. 30.000,- Euro

Eine Mitte 50-jähre Bürgerin aus dem Landkreis Northeim erschien am Sonntagmittag auf der Dienststelle in Northeim und zeigt an, dass sie Opfer eines Betruges, eines sog. Lovescam geworden sei.

Die Frau gab an, Ende 2022 einen Mann im Internet kennen und lieben gelernt zu haben. Die vermeintliche neue Liebe sei ein Major der U.S.-Armee, der in Jordanien stationiert ist. Über die folgenden Monate habe der Mann vorgetäuscht, einen intensiven Krankheitsverlauf zu durchleben. Um die anfallenden Arztrechnungen dafür bezahlen zu können, habe er die Geschädigte immer wieder und wieder darum gebeten, Überweisungen zur Begleichung der aufkommenden Kosten vorzunehmen. Dieser Bitte kam die Geschädigte wiederholt nach, so dass über die Monate ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 30.000,- Euro zusammenkam. Erst nach einem Hinweis der deutschen Botschaft in Jordanien wurde die Geschädigte misstrauisch. Der Major ist in Wirklichkeit nicht existent. Die Personalien sind frei erfunden. Der Schwindel flog auf und die Geschädigte entschied sich, eine Anzeige wegen Betruges zu erstatten.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang daraufhin, bei Geldforderungen von neuen Bekanntschaften bzw. Bekanntschaften, die sie nur aus dem Internet kennen, grundsätzlich misstrauisch zu sein und keine Überweisungen an unbekannte Konten vorzunehmen.

