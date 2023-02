Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mehrere ausgelöste Heimrauchmelder

Mönchengladbach-Hardt, 18.02.2023, 17:51 Uhr, Karrenweg (ots)

Am gestrigen Abend hörten aufmerksamen Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf dem Karrenweg Rauchmelder in der Nachbarwohnung piepsen und alarmierten die Feuerwehr. Die Kräfte der Feuerwehr hörten die ausgelösten Heimrauchmelder bereits im Treppenraum. Da niemand öffnete, musste die Wohnungstüre aufgebrochen werden. Die Einsatzkräfte drangen mit Atemschutzgeräten in die leicht verrauchte Wohnung ein und fanden in der Küche angebranntes Essen auf dem Herd vor. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit und konnte danach an die eingetroffenen Bewohner übergeben werden.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 2 (Holt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 1 (Neuwerk), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

