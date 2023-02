Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Motorradfahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, 15.02.2023, 18:44 Uhr, BAB52 (ots)

Auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Venlo kam es zwischen der Anschlussstelle Hardt und dem Kreuz Mönchengladbach zu einem schweren Verkehrsunfall. An dem Unfall waren ein Motorad und ein PKW beteiligt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der Motorradfahrer in Höhe des Mittelstreifens und wurde durch Ersthelfer bereits vorbildlich betreut. Sofort erfolgte die medizinische Versorgung des verunfallten Motorradfahrers sowie eine Untersuchung und Betreuung der Autofahrerin. Aufgrund der Schwere der Verletzung musste der Motorradfahrer zur weiteren Versorgung in eine Unfallklinik transportiert werden. Die Fahrerin des PKW konnte unverletzt an der Unfallstelle verbleiben. Des Weiteren wurden ausgelaufende Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Autobahnpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell