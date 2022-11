BPOLI LUD: Festgenommen, Geldstrafe bezahlt, Weiterreise

Görlitz (ots) - Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Pole wurde am gestrigen Abend von der Bundespolizei festgenommen. Die Polizisten kontrollierten den 47-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz in Görlitz. Auf der Fahndungsliste tauchte der Name des Mannes gleich zwei Mal auf. In beiden Fällen suchte die Staatsanwaltschaft Duisburg nach dem Verurteilten. Einerseits war ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen ...

