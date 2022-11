Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Das Auto beladen mit mutmaßlichem Diebesgut - Fahrer ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogen, gegen Beifahrer liegt Haftbefehl vor

Görlitz (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Nähe der B6, nördlich von Görlitz, auf einen polnischen BMW aufmerk-sam. Die Beamten folgten dem Pkw bis in die Ortslage Klingewalde. Dort kontrollierten sie zunächst Fahrer (29) und Beifahrer (39). Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem reagierte ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine. Nach dem 39-Jährigen fahndete dagegen die Justiz. Auf ihn hatte das Amtsgericht Bautzen Anfang 2017 einen Haftbefehl ausgestellt und dabei die Untersuchungshaft angeordnet. Der Angeklagte wurde später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Anschließend galt der Blick der Fahrzeugladung. Diese bestand aus vier Pkw-Kompletträdern, zwei Fahrrädern, Gartenelektrogeräten, Werkzeugen, mehreren Beamern sowie mehreren Laptops. Weil der Verdacht des Diebstahls bestand, wurden alle Gegenstände sichergestellt. Auch zu dem fahrbaren Untersatz wurde ein Sicherstellungsprotokoll gefertigt. Schließlich erklärte der Fahrer, er hätte den Wagen kürzlich in Deutschland gekauft, Papiere konnte er jedoch keine vorlegen. Eine hinzugezogene Streife des Görlitzer Polizeireviers übernahm den Fall vor Ort. Die beiden polnischen Staatsangehörigen müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen in verschiedene Richtungen rechnen. Zu den Vorwürfen zählen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Diebstahl bzw. Hehlerei.

