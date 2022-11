Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Vollsperrung nach Glätteunfall

Stralsund (ots)

Am heutigen Donnerstag, dem 24.11.2022 ereignete sich in den frühen Morgenstunden in Stralsund ein Verkehrsunfall, mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in Anbetracht der Witterungsverhältnisse.

Ein 35-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Opel befuhr gegen 06:30 Uhr die Koppelstraße in Richtung Richtenberger Chaussee und wollte im Weiteren nach links in die Albert-Schweitzer-Straße abbiegen. Hierfür bremste er und fing ersten Erkenntnissen zufolge an, sich zu drehen, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Volkswagen. Dessen 58-jährige deutsche Fahrerin wurde in einem hinzugerufenen Rettungswagen ambulant behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der Einmündungsbereich etwa eine Stunde voll gesperrt.

