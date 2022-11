Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verräterischer Duft

Görlitz (ots)

Der verräterische Duft von Marihuana brachte am Sonntagabend Fahnder der Bundespolizei auf die Spur eines 22-Jährigen. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag in Görlitz auf der Uferstraße unterwegs. Während der anschließenden Überprüfung der Personalien nahmen die Beamten den markanten Geruch von Cannabis war, stellten später tatsächlich 1,6 Gramm "Stoff" sicher. Gegen den polnischen Bürger wurde Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

