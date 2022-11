Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Papenburg (ots)

Bereits am 7. November kam es in Papenburg an der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen VW Tiguan parkte gegen 15.40 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes. Als er dann gegen 16.15 Uhr zu seinem VW zurückkehrte, stellte er an der rechten Seite eine Beschädigung fest. Dieser Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-04961-9260) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell