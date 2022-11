Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Opel beschädigt

Emlichheim (ots)

Am Freitag zwischen 15:30 und 16:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Dorfstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Opel Adam an der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim, unter 05943 92000, zu melden.

