FW-MG: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach Bonnenbroich-Geneicken, 17.02.2023, 23:11 Uhr, Karolingerstraße (ots)

Am späten Freitagabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr gegen ein Notruf aus einem dreigeschossigen Sechsparteienhaus an der Karolingerstraße. Im Erdgeschoss des Gebäudes war es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Bewohner der Brandwohnung - eine Mutter mit ihren drei Kindern - bereits unverletzt ins Freie retten können und hatten bei der Flucht über den Treppenraum vorbildlich die Wohnungsabschlusstüre verschlossen, so dass der Raucheintrag in den Treppenraum begrenzt blieb und dieser somit als Fluchtweg für die übrigen 18 Bewohner weiterhin zur Verfügung stand. Während mit Hilfe eines Überdruckbelüftungsgerätes und durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhanges an der betroffenen Wohnungstüre die fortwährende Rauchfreiheit des Treppenraumes durch die Feuerwehr sichergestellt wurde, konnten alle Bewohner über den Treppenraum unverletzt ins Freie gelangen. Ein Trupp unter Atemschutz ging anschließend mit einem C-Rohr in die Brandwohnung vor und konnte den Brand - der sich mittlerweile in der Wohnung ausgebreitet hatte - zügig unter Kontrolle bringen. Ein von vielen Anwohnern während des Einsatzes mit Besorgnis zur Kenntnis genommenes Explosionsgeräusch entpuppte sich im Nachgang als die Folge der thermischen Beaufschlagung des Druckgefäßes eines Wassersprudlers in der Küche. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Bewohner erhielten von hilfsbereiten Nachbarn weitere Obhut.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW I (Neuwerk), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektor Thomas Mandrossa

