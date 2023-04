Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch Kindergarten

Römerberg (ots)

Im Zeitraum vom 25.04.2023, 18:00 Uhr bis 26.04.2023, 07:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Ziegelhütte. Sie scheiterten zunächst an der Haupteingangstür, gelangten aber über eine weitere Abschlusstür ins Innere des Kindergartens. Dort versuchten sie weitere Türen aufzuhebeln, was misslang. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es zu einem Sachschaden von ca. 3000 Euro. Während der Tatausführung naschten die Täter an herumliegender Schokolade. Entwendet wurde sonst nichts.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich an der Ziegelhütte gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email ( pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

