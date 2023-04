Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Dudenhofen (ots)

Am 27.04.2023 gegen 06:40 Uhr fiel ein 40-jähriger Mann an einem Supermarkt am Gewerbering auf, weil er einen alkoholisierten Eindruck machte und in ein Fahrzeug stieg und davonfuhr. Das Fahrzeug konnte in der Speyerer Straße festgestellt und der Fahrer kontrolliert werden. Er machte einen sehr nervösen Eindruck und roch stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anschließend wurde 40-Jährige auf die Dienststelle gebracht und eine Blutprobe entnommen.

