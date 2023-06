Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn Korrektur im Beitrag: Löwenstein - Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Heilbronn-Böckingen: Erfolgreiche Großkontrolle der Polizei

Am Mittwoch wurde im Rahmen der Kontrollwoche "Alkohol und Drogen" sowie der Konzeption "Sicheres Heilbronn" eine stationäre Verkehrskontrolle in Heilbronn-Böckingen durchgeführt. Zwischen 15 Uhr und 22 Uhr konrollierten über 30 Beamte insgesamt 214 Fahrzeuge und 247 Personen auf der Neckartalstraße. Im Rahmen der Kontrolle mussten 20 Personen die Beamten in ein Krankenhaus begleiten um Blutproben abzugeben. Bei 19 von ihnen zeigte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis, bei einer Person war das Resultat eines Atemalkoholtests höher als 1 Promille. 10 der angehaltenen Fahrzeugführer waren ohne Führerschein unterwegs. Weiter wurden 6 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 2 Verstöße gegen das Waffengesetz, 4 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie 23 sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Bei 10 der kontrollierten Autos war die Betriebserlaubnis erloschen. Ein Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Insgesamt fertigten die Beamten 26 Strafanzeigen und 54 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Insgesamt 30 Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bad Rappenau: Gegen Tor von Firma gefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen 7. Juni und 12. Juni in Bad Rappenau und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte kam in der Straße " Hinter dem Schloß" nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem oder ihrem Fahrzeug gegen das Eingangstor einer Firma. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Lauffen am Neckar: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Drei bisher unbekannte, männliche Personen verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Lauffen am Neckar. Gegen 0.15 Uhr hebelten die Täter die Hintertüre des Gebäudes in der Klosterstraße auf und betraten das Erdgeschoss. Hier wurden mehrere Schränke durchwühlt. Als der 81-jährige Besitzer Geräusche im Haus wahrnahm, machte er auf sich aufmerksam, weshalb die Unbekannten durch den Garten des Anwesens flüchteten. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den drei Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Bad Friedrichshall: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in Bad Friedrichshall. Gegen 18 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem VW die Salinenstraße und musste, verkehrsbedingt, hinter einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug, anhalten um anschließend nach links abzubiegen. Dies deutete vermutlich ein 63-Jähriger falsch und überholte mit seinem VW Transporter den anderen Volkswagen. In diesem Moment leitete die 34-Jährige den Abbiegevorgang ein, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Unfall wurden die VW-Fahrerin, sowie ihre beiden 72 und 2 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Neckarsulm: Fahrradfahrer körperlich angegangen - Wer hat etwas gesehen?

Am Sonntagnachmittag wurde ein 66-jähriger Fahrradfahrer in Neckarsulm von einem bisher unbekannte Mountainbikefahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 66-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Werftstraße in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er auf die gegenüberliegende Wehrbrücke fahren. Kurz vor der dortigen Ampelanlage wurde er von zwei Mountainbikefahrern überholt. Diese querten im Anschluss die Ampel bei Rotlicht. Nachdem der Fahrradfahrer, bei Grün, weitergefahren war, traf er kurz darauf erneut auf die beiden Mountainbiker. Diese warteten nun an der Fußgängerampel der Kanalstraße. Hier sprach der 66-Jährige die beiden Männer auf ihr Fehlverhalten an, woraufhin es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. An deren Ende schlug der Unbekannte dem 66-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Nach dem Schlag entfernten sich die beiden Männer in Richtung Wehrbrücke. Da der Geschlagene ihnen allerdings hinterher schrie, wendeten sie ihre Räder, kamen zurück und der selbe Mann schlug mehrfach auf den Senior ein. Hierbei kam dieser zu Fall und wurde, am Boden liegend, noch mehrfach von dem Unbekannten getreten. Nachdem Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Unbekannten auf ihren Zweirädern in Richtung Wehrbrücke. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,90 Meter groß - Athletische Figur - Circa 40 Jahre alt - Eckiges Gesicht - Braune, kurze Haare

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Insbesondere die Passanten, die dem 66-Jährigen zu Hilfe eilten, werden gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 beim Polizeiposten Neuenstadt zu melden.

Löwenstein: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Nachdem ein 32-Jähriger am Dienstagmorgen in Löwenstein beraubt worden sein soll, sucht die Kriminalpolizei Heilbronn nach Zeugen des Geschehens. Gegen 7.30 Uhr hielt der Mann mit seinem VW auf einer großflächigen Einbuchtung am Waldrand (Parkplatz Enzwiesen) neben der Bundesstraße 39, kurz nach dem Ortsausgang Löwenstein in Fahrtrichtung Wüstenrot auf, als ein silbernes oder weißes Auto mit ausländischem Kennzeichen ebenfalls dort angehalten haben soll. Aus diesem Fahrzeug seien dann mindestens zwei Männer ausgestiegen und sollen auf den 32-Jährigen eingeschlagen haben. Da zur Tatzeit reger Berufsverkehr herrschte, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

