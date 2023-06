POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eppingen-Richen: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in Richen. Gegen 18.45 Uhr kollidierten, aus bisher ungeklärter Ursache, in der Ittlinger Straße ein Audi und ein Mercedes frontal miteinander. Sowohl die 56-jährige Audi-Fahrerin als auch die 32 Jahre alte Mercedes-Fahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn-Sontheim: Sachbeschädigungen auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Heilbronn-Sontheim auf dem Gelände einer Schule wüteten, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und dem nächsten Morgen, 6.30 Uhr, betraten die Täter unbefugt das Gelände der Schule in der Güldensteinstraße, beschädigten mutwillig mehrere Hochbeete und verteilten deren Inhalt auf dem Schulhof. Außerdem wurden eine Vielzahl von Fensterrahmen, eine Plastikbox und Sitzgelegenheiten mit Wachsmal- und Buntstiften beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Heilbronn. Der 60-Jähige war gegen 7.50 Uhr mit seinem Zweirad in der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs, als eine 24-Jährige mit ihrem Seat von einem Parkplatz in die Straße einfahren wollte und den Fahrradfahrer hierbei vermutlich übersah. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Zur weiteren Behandlung der Verletzungen wurde der 60-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 900 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Versuchter Kupferdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Während seiner Tat wurde ein vermeintlicher Kupferdieb am frühen Freitagmorgen in Neckarsulm gestört. Der Unbekannte hatte sich gegen 1.30 Uhr im Mühlweg bereits eine abmontierte Dachrinne auf einem Sachkarren bereitgelegt, als die 59-jährige Eigentümerin des Geländes durch ein Geräusch auf den Diebstahl aufmerksam wurde. Gemeinsam mit ihrem 64-Jährigen Ehemann begab sie sich daraufhin zum Tatort. Hierdurch wurde der Unbekannte aufgeschreckt und flüchtete auf einem alten, blauen Damenrad in Richtung Erlenbach. Eine durch die Polizei umgehend eingeleitete Fahndung trug nicht zum Auffinden des Mannes bei. Bei dem Unbekannten soll es sich um eine schlanke, kleine, männliche Person handeln. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Erlenbach: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagabend in Erlenbach und flüchtete anschließend. Eine 18-Jährige hatte ihren BMW gegen 19.30 Uhr in der Schulgasse auf Höhe der Hausnummer 20 abgestellt. Als sie gegen 21.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Ilsfeld: Skoda beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von 1.400 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Ilsfeld und flüchtete anschließend. Eine 46-Jährige hatte ihren Skoda gegen 7.20 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie am Nachmittag, gegen 16.40 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der hinteren rechten Türe fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

