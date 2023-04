Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Einbrüche in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg bereits am 15.04.2023 mitteilte, kam es im Zeitraum vom 14.04.2023, 18:30 Uhr bis zum 15.04.2023, 08:23 Uhr in der Lokalredaktion der regionalen Tageszeitung "Nordkurier" am Markt in 17235 Neustrelitz zu einem Einbruchsdiebstahl. (die PM kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5486430)

Wie nun bekannt wurde, kam es in der Nacht vom 13.04.2023, 23:30 Uhr zum 14.04.2023, 06:00 Uhr auch im betreuten Wohnen für Jugendliche (Caritas) in der Carlstraße in 17235 Neustrelitz zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten der oder die Täter zunächst die verschlossene Eingangstür zum Gebäude gewaltsam zu öffnen. Da dies misslang, verschafften sich der oder die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Es wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie persönliche Gegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Auch in der Tiergartenstraße in 17235 Neustrelitz, im Kinder- und Jugendhaus, kam es in der Zeit vom 14.04.2023, 15:00 Uhr bis zum 15.04.2023, 07:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl. Hier wurden durch einen oder mehrere Unbekannte zwei Fensterscheiben eingeschlagen und die Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und was der oder die Täter erlangten, ist bislang unklar und nun Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

In allen Fällen kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neustrelitz (03981 258 0), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell