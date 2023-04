Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rechte Schmierereien an der Evangelischen Kirche in Löcknitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots)

Am 16.04.2023 gegen 11:45 Uhr meldete sich der Pastor der Evangelischen Kirchgemeinde Löcknitz bei der Polizei in Pasewalk und teilte mit, dass die Eingangstür der Kirche in der Marktstraße mit rechten Symbolen und Schriften besprüht wurde. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten stellten diese fest, dass sich an der Haupteingangstür der Kirche ein 40cm x 40cm großes, in schwarzer Farbe gesprühtes Hakenkreuz befand. Über das Hakenkreuz hatten der oder die unbekannten Täter den Schriftzug "Hängt Juda" in den Abmaßen 107cm x 130cm, ebenfalls mit schwarzer Farbe gesprüht. Anzeige wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, des Verdachtes der Volksverhetzung und Gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Die Beseitigung der Schmierereien wird über den Pastor veranlasst. Der Sachschaden wird auf ca. 500,-Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst des KK Anklam kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche in der Zeit vom 14.04.2023 bis 16.04.2023, 11:45 Uhr Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973220224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell