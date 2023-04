Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Wild und hohem Sachschaden im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots)

Am 16.04.2023 kam es gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 21, zwischen den Ortschaften Born und Ahrenshoop, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 55-jähriger deutscher Urlauber aus dem Raum Berlin befuhr mit seinem Lamborghini die Landstraße in Richtung Ahrenshoop. Auf Höhe des Parkplatzes "Drei Eichen" überquerten zwei Hirsche die Fahrbahn. Ein Hirsch konnte die Straße unbeschadet verlassen. Der zweiten Hirsch hatte nicht so viel Glück. Er kollidierte mit dem Lamborghini. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß augenscheinlich nicht oder nur leicht verletzt und lief zurück in den Wald. Am Lamborghini entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,-Euro. Personen wurden nicht verletzt. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell