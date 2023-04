Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall - Radfahrerin schwer verletzt, LK VG

PR Ueckermünde (ots)

Am 15.04.2023 ereignete sich gegen 16:55 Uhr auf der L 28, Höhe Gegenseer Teerofen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.Der 55-jährige Fahrer eines PKW Ford Focus befuhr die L 28 aus Richtung Hintersee kommend in Richtung Gegensee. Die 36-jährige Rennradfahrerin fuhr vor dem PKW in gleicher Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Radlerin. Die Frau, die einen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstbehandlung am Unfallort wurde die Verletzte mittels Rettungshubschrauber zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallfahrer stand selbst unter Schock. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000,- EUR. Die Beteiligten des Verkehrsunfalles sind deutsche Staatsbürger und sind in Vorpommern-Greifswald wohnhaft. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Unfallfahrer.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

