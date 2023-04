Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 110 - Unfallverursacher stand unter Alkoholeinwirkung

PR Heringsdorf (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 110, zwischen den Ortschaften Görke und Zirchow, zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.Ein 18-Jähriger Fahrzeugführer eines PKWs Daimler-Chrysler kam aus bislang nicht geklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem PKW Skoda. Der PKW Skoda wurde durch die Kollision in einen PKW Fiat geschoben. Ein vierter PKW wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt.Der 18-Jährige Fahrzeugführer des Daimler-Chrysler und sein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus Wolgast gebracht. Der 53-jährige Fahrer des PKW Skoda wurde durch die frontale Kollision schwer verletzt und im Klinikum Greifswald stationär aufgenommen. Ebenso wurden die 48-jährige polnische Fahrerin des PKW Fiat und ihr 50-jähriger polnischer Beifahrer schwer verletzt. Der 36-Jährige Fahrzeugführer des vierten beteiligten PKW, einem Ford Kuga, wurde leicht verletzt, seine 37-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim unfallverursachenden Fahrer des PKWs Daimler-Chrysler Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 0,62 Promille ergeben.Daraufhin wurde im Krankenhaus Wolgast eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Insassen des PKW Daimler-Chrysler, PKW Skoda und Ford Kuga sind deutsche Staatsbürger.An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 70.000,- Euro. Bis auf den PKW Ford waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

