Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch ins Bürogebäude des "Nordkurier" - Dienstfahrzeug entwendet

Neustrelitz (ots)

In dem Zeitraum des 14.04.2023, 18:30 Uhr bis zum 15.04.2023, 08:23 Uhr kam es in der Lokalredaktion der regionalen Tageszeitung "Nordkurier" am Markt in 17235 Neustrelitz zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen, indem diese mittels eines Steines ein Fenster einwarfen. Daraufhin wurde das Gebäude durch den oder die Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurden ein Fahrzeugschlüssel sowie das dazugehörige Dienstfahrzeug der Marke Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen NB-NK30 im Wert von 20.000,-EUR entwendet. Zur weiteren Verfahrens- und Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg angefordert. Zeugen, welch in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981-258224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell