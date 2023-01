Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verfolgungsfahrt

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstag 07.01.2023 gegen 22:46 Uhr wollte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach in der Burkheimer Landstraße einen Mercedes kontrollieren der augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dem Streifenwagen entgegengekommen war. Das Wendemanöver der Polizei blieb dem Mercedesfahrer offensichtlich nicht unverborgen, dieser beschleunigte stark und versuchte trotz deutlicher Anhaltezeichen der Polizei und eingeschaltetem Blaulicht in rücksichtsloser Fahrweise zu entkommen. Die Verfolgungsfahrt führte durch mehrere Straßen und endete schließlich in einer Sackgasse in der Burkheimer Landstraße. Der Fahrer konnte vorläufig festgenommen werden. Der Grund seines Fluchtversuches dürfte in der Alkoholisierung zu finden sein. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Der Fahrer wird außerdem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell