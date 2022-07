POL-COE: Ascheberg, Breil/Einbruch stehlen Gartengeräte - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Nicht in eine Werkstatt in der Bauerschaft Emkum kamen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (26.07.22). Zwischen 21.30 Uhr am Montag (25.07.22) und 6 Uhr am Dienstag (26.07.22) gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

