POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Randale-Tour am Bahnhof

Coesfeld (ots) - Die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Tiguan haben Unbekannte am Montag (25.07.22) an der Anna-Katharina-Emmerick-Straße eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 15.10 Uhr und 17.10 Uhr. Die Unbekannten entwendeten die Geldbörse. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen. ...

