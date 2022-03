Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hep): Am 28.02.2022, gegen 13:00 Uhr, stellte die Geschädigte ihren dunklen Skoda Fabia im Birkenweg nahe der IGS Bad Salzdetfurth am Fahrbahnrand geparkt ab. Gegen 15:15 Uhr bemerkte sie Beschädigungen an beiden Kotflügeln und der Fahrertür ihres Pkw. Ein bisher unbekannter Verursacher muß ihren Skoda Fabia entsprechend beschädigt haben und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 EUR geschätzt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-115.

